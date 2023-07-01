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Украина получила от железной дороги Молдовы скидку на перевозку подсолнечного масла

Украина получила от железной дороги Молдовы скидку на перевозку подсолнечного масла
фото: ua.depositphotos.com

Заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця (УЗ) Валерий Ткачев сообщил, что железная дорога Молдовы предоставила Украине скидку на транзитную перевозку подсолнечного масла через участок Басарабяска-Этулия в сторону дунайских портов Рени (Украина), Джурджулешт и Гала (Молдова, Румыния).

Как отмечается на сайте железной дороги Молдовы, при условии выполнения месячного объема перевозки растительных масел 30 000 т/месяц (или 15-16 цистерн в сутки) на участке Басарабяска-Этулия к тарифам перевозки будет применен коэффициент 0,61 - скидка на перевозку примерно 3,52 $/т подсолнечного масла, или 39% на тариф грузового рейса.

В УЗ пояснили, что, таким образом, общая стоимость перевозки подсолнечного масла по территории Молдовы (участок Басарабяска-Этулия) уменьшится с 10,15$/т до 6,63$/т.

"Скидка будет применяться к перевезенным объемам подсолнечного масла всеми экспедиторами по территории Молдовы за отчетный месяц (объемы должны суммироваться) и будет подсчитываться железной дорогой Молдовы ежемесячно до 6-го числа следующего месяца", - рассказал Ткачев.

По его словам, информация о возможности привлечения к расчету скидки на перевозку зерновых грузов (ГНГ 1001-1008) и продуктов переработки масло-жирового комплекса - шроты, жмыхи (ГНГ 2304, 2306) от железной дороги Молдовы не поступала.

Экспорт украинского подсолнечного масла в ЕС вырос на 32%.

Недавно железная дорога Молдовы также предоставила скидку в 27% на транзитную перевозку украинских сельскохозяйственных товаров через свою территорию в порты Рени, Джурджулешты и Галац.
  • Сегодня, 19:15
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