Заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця (УЗ) Валерий Ткачев сообщил, что железная дорога Молдовы предоставила Украине скидку на транзитную перевозку подсолнечного масла через участок Басарабяска-Этулия в сторону дунайских портов Рени (Украина), Джурджулешт и Гала (Молдова, Румыния).
Как отмечается на сайте железной дороги Молдовы, при условии выполнения месячного объема перевозки растительных масел 30 000 т/месяц (или 15-16 цистерн в сутки) на участке Басарабяска-Этулия к тарифам перевозки будет применен коэффициент 0,61 - скидка на перевозку примерно 3,52 $/т подсолнечного масла, или 39% на тариф грузового рейса.
В УЗ пояснили, что, таким образом, общая стоимость перевозки подсолнечного масла по территории Молдовы (участок Басарабяска-Этулия) уменьшится с 10,15$/т до 6,63$/т.
"Скидка будет применяться к перевезенным объемам подсолнечного масла всеми экспедиторами по территории Молдовы за отчетный месяц (объемы должны суммироваться) и будет подсчитываться железной дорогой Молдовы ежемесячно до 6-го числа следующего месяца", - рассказал Ткачев.
По его словам, информация о возможности привлечения к расчету скидки на перевозку зерновых грузов (ГНГ 1001-1008) и продуктов переработки масло-жирового комплекса - шроты, жмыхи (ГНГ 2304, 2306) от железной дороги Молдовы не поступала.
Экспорт украинского подсолнечного масла в ЕС вырос на 32%.
Недавно железная дорога Молдовы также предоставила скидку в 27% на транзитную перевозку украинских сельскохозяйственных товаров через свою территорию в порты Рени, Джурджулешты и Галац.