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Ученые зарегистрировали самый ранний случай болезни Альцгеймера

Ученые зарегистрировали самый ранний случай болезни Альцгеймера
Фото: Depositphotos

Нейробиологи и неврологи из Столичного медицинского университета в Пекине диагностировали у 19-летнего китайца болезнь Альцгеймера. О самом молодом пациенте с подобным диагнозом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer's Disease (JoAD).

По словам врачей, молодой человек начал жаловаться на проблемы с концентрацией в 17 лет, с тех пор ситуация лишь усугубилась и он начал страдать от краткосрочной потери памяти, испытывал сложности с чтением и выражением эмоций. После прохождения тестов для определения приобретенного слабоумия ему поставили официальный диагноз, пишет gazeta.ru.

Обычно болезнь Альцгеймера проявляется в пожилом возрасте, но бывают редкие случаи, когда с ней сталкиваются до 30 лет. Тогда возникновение нейродегенеративного заболевания обусловлено наличием наследственных мутаций в генах. Однако в этом случае никаких нарушений в работе генов, ответственных за раннюю потерю памяти, обнаружено не было. Более того, ни у кого из членов семьи 19-летнего молодого человека не было в анамнезе деменции.

Медики утверждают, что этот случай переворачивает сложившееся представление о типичном возрасте начала заболевания.

Ранее ученые сообщили о том, что лекарство для замедления развития болезни Альцгеймера могут одобрить к концу 2023 года.
  • Вчера, 20:50
  • DTV
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