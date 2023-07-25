Dnestr.TV

 
0

Детям хотят запретить играть в игры не для их возраста при помощи распознавания лиц

Детям хотят запретить играть в игры не для их возраста при помощи распознавания лиц
Фото: открытые источники

Рейтинговое агентств ESRB, которое определяет возрастные ограничения для видеоигр в США и Канаде, предложило использовать систему распознавания лиц для ограждения детей от неподходящего для них контента и некоторых онлайн-функций. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на издание GamesIndustry.biz.

В ESRB уже создали подходящую для этого систему вместе с разработчиками сервисов для защиты детей в интернете Yoti и SuperAwesome. Продукт предназначен для распознавания возраста не детей, а взрослых. Подразумевается, что с ее помощью дети будут получать доступ только к некоторым играм и функциям в них с ведома родителей или опекунов. Фотография человека после верификации будет удаляться автоматически.

В частности, считают в ESRB, система позволит взрослым лучше контролировать внутриигровые транзакции, которые иногда дети совершают неосознанно.

Предложение об использовании системы распознавания лиц в играх уже заинтересовало Федеральную торговую комиссию США (FTC). В FTC начали проводить соцопросы, для определения заинтересованности общественности в разработке ESRB.

В Yoti и SuperAwesome отметили, что работают над платформой с 2019 года. ESRB подключилась к проекту в 2023 году.
  • Сегодня, 06:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна