Рейтинговое агентств ESRB, которое определяет возрастные ограничения для видеоигр в США и Канаде, предложило использовать систему распознавания лиц для ограждения детей от неподходящего для них контента и некоторых онлайн-функций. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на издание GamesIndustry.biz.
В ESRB уже создали подходящую для этого систему вместе с разработчиками сервисов для защиты детей в интернете Yoti и SuperAwesome. Продукт предназначен для распознавания возраста не детей, а взрослых. Подразумевается, что с ее помощью дети будут получать доступ только к некоторым играм и функциям в них с ведома родителей или опекунов. Фотография человека после верификации будет удаляться автоматически.
В частности, считают в ESRB, система позволит взрослым лучше контролировать внутриигровые транзакции, которые иногда дети совершают неосознанно.
Предложение об использовании системы распознавания лиц в играх уже заинтересовало Федеральную торговую комиссию США (FTC). В FTC начали проводить соцопросы, для определения заинтересованности общественности в разработке ESRB.
В Yoti и SuperAwesome отметили, что работают над платформой с 2019 года. ESRB подключилась к проекту в 2023 году.