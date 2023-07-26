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США создадут ракету с термоядерным двигателем

США создадут ракету с термоядерным двигателем
Фото: darpa.mil

Американская компания Lockheed Martin создаст первую демонстрационную ракету с термоядерной двигательной системой в рамках программы DRACO. Об этом сообщило Управление передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

"DARPA заключило соглашение с Lockheed Martin о начале работ по конструированию и созданию экспериментальной ракеты с термоядерной движущей системой (X-NTRV) и ее двигателем", - говорится в сообщении.

Компания должна сконструировать, интегрировать и протестировать компоненты ракеты и ее двигатель, другая американская компания BWX Technologies в свою очередь должна сконструировать и изготовить ядерный реактор для обеспечения работы двигателя, сообщает korrespondent.net.

Запуск ракеты запланирован на 2027 год.

Программа DRACO была инициирована в январе в рамках сотрудничества DARPA и NASA. Космическое ведомство планирует использовать ракеты с термоядерными двигателями для будущих пилотируемых и исследовательских марсианских миссий.

19 апреля американские военные провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
  • Сегодня, 07:35
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