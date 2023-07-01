В прошлом году в Республиканском центре матери и ребёнка на свет появилось больше половины приднестровских новорождённых (52% от общего количества по республике). Главврач учреждения Наталья Слепуха рассказывает, что здесь рожают не только тираспольчанки. Многие женщины из других районов Приднестровья по собственному желанию выбирают этот центр для рождения своих детей. Кроме того, сюда привозят сложных пациенток со всей республики, пишет novostipmr.com.
«Очень хорошо функционирует трёхуровневая система, когда все сложные беременные пациентки направляются к нам. Но многие и по собственному желанию приезжают к нам. Я думаю, в этом году, по сравнению с прошлым, будет значительно больше рожениц у нас. И условия, и качество оказания медуслуг устраивает наших пациенток», - отметила Наталья Слепуха.
Напомним, что здание Центра матери и ребёнка в Тирасполе введено в эксплуатацию в 1981 году. В 2019 году его включили в программу Фонда капвложений. За счёт этих средств были укреплены стены здания, отремонтированы кровля и фасад. Кроме акушерского и гинекологического стационаров, в учреждении действует и педиатрический, рассчитанный на 150 коек. В нём оказывается помощь детям из Тирасполя и близлежащих сёл, а также из других районов республики – это 4-5 тысяч детей в год.
В 2022 году на ремонт этого отделения ММЗ выделил 20,7 млн рублей. Была произведена замена внутренних коммуникаций, модернизация отделения детской реанимации и реанимации новорождённых, замена лифтов, перепланировка палат и переоснащение стационара.
Только в тираспольском Центре есть реанимация для новорождённых и недоношенных малышей, которая функционирует с 2010 года. На сегодняшний день там проходят лечение 5 недоношенных детей. В 2012 году для Центра был приобретён реанимобиль.
«Реанимобиль - целая вселенная в оказании помощи новорождённым нашей республики. В нём можно оказать всю необходимую помощь ребёнку в критическом состоянии. В реанимобиле можем следить за всеми жизненно важными функциями у ребёнка. Оборудование высокого класса. Транспортировка сопряжена с высокими рисками для маленького пациента. И здесь находится оборудование, которое не позволит случиться какой-то критической ситуации при транспортировки», - рассказал завотделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Республиканского центра матери и ребёнка Виктор Паламарчук.
В прошлом году в учреждение поступило более 7 тысяч пациентов. Из них доля сельских жителей составила более 40%. Родилось 1340 малышей.
В условиях педиатрического стационара в 2022 году лечение получили 3188 детей. В его хирургическом отделении провели 761 операцию, из них 297 плановых (39%). Детей на лечение направляют и из других лечебных учреждений, больше всего из Слободзейского, Григориопольского и Рыбницкого районов.
В структуре заболеваемости у меленьких пациентов преобладают болезни органов дыхания, травмы и отравления, болезни органов пищеварения, перинатальные заболевания.
В отделении реанимации и интенсивной терапии лечение получил 121 новорождённый.