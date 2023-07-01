В Молдове увеличилось количество случаев заражения коклюшем. Об этом в эфире передачи «Puterea a patra» на телеканале N4 заявил врач-педиатр Михай Стратулат, уточнив, что рост уровня заражений происходит на фоне снижения уровня вакцинации, передает a-tv.md.
«Уже появилось очень много случаев заражения коклюшем. Это бактериальная инфекция, характеризующаяся приступами кашля, преимущественно, ночными. Детей против этого заболевания вакцинируют. Вакцины делают в 2, 4 и 6 месяцев. Сейчас очень много зараженных среди невакцинированных детей», — заявил Стратулат.
В связи с этим, медик призвал родителей, у которых маленькие дети, не откладывать процесс вакцинирования, потому что основное заражение приходится именно на непривитых детей.
«Я думаю, количество случаев заражения будет расти. Уже очень многие интернированы в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ. И чем больше случаев заражения, тем быстрее распространяется заболевание. И будет еще больше случаев. Поэтому, я призываю родителей вакцинировать своих детей первого года жизни», — отметил Стратулат, уточнив, что коклюш длиться 3 месяца, и «в это время из-за приступов детского кашля спать по ночам не сможет ни ребенок, ни родители, ни соседи».
Как подчеркнул медик, есть небольшой риск заражения и вакцинированного ребенка, однако болезнь будет протекать у него гораздо в более легкой форме.
На момент написания новости, пресс-служба Минздрава РМ не прокомментировала в публичном пространстве эту информацию.