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Инцидент в Зоне безопасности обсудили на заседании ОКК

Инцидент в Зоне безопасности обсудили на заседании ОКК

На прошлой неделе в Зоне безопасности произошёл инцидент. Всё случилось воскресным вечером на КПП № 6. Это пост совместных миротворческих сил, расположенный в с. Новая Моловата (Дубоссарский район, территория Молдовы) неподалёку от паромной переправы.

Как передает novostipmr.com, около 21:30 автомобиль «Шкода» врезался на опущенный шлагбаум на посту и разбил об него свой автомобиль. Пассажиры и водитель начали в грубой форме общаться с миротворцами и предъявлять претензии по поводу трещины на стекле автомобиля. Были даже попытки рукоприкладства с их стороны.

«После определённых неправовых форм обращения данных граждан к военнослужащим данного поста было принято решение об их задержании. Они были задержаны на данном посту и переданы правоохранительным органам Республики Молдова», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Правоохранительные органы Молдовы ведут разбирательство по этому случаю. А сам инцидент попал в еженедельный доклад Объединённого военного командования и был заслушан на сегодняшнем заседании ОКК.
  • Вчера, 21:41
  • DTV
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