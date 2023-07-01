На прошлой неделе в Зоне безопасности произошёл инцидент. Всё случилось воскресным вечером на КПП № 6. Это пост совместных миротворческих сил, расположенный в с. Новая Моловата (Дубоссарский район, территория Молдовы) неподалёку от паромной переправы.
Как передает novostipmr.com, около 21:30 автомобиль «Шкода» врезался на опущенный шлагбаум на посту и разбил об него свой автомобиль. Пассажиры и водитель начали в грубой форме общаться с миротворцами и предъявлять претензии по поводу трещины на стекле автомобиля. Были даже попытки рукоприкладства с их стороны.
«После определённых неправовых форм обращения данных граждан к военнослужащим данного поста было принято решение об их задержании. Они были задержаны на данном посту и переданы правоохранительным органам Республики Молдова», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Правоохранительные органы Молдовы ведут разбирательство по этому случаю. А сам инцидент попал в еженедельный доклад Объединённого военного командования и был заслушан на сегодняшнем заседании ОКК.