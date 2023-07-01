По словам министра энергетики РМ Виктора Парликова, отчёт о внешнем аудите задолженности «Молдовагаз» будет в ближайшее время направлен в российский концерн «Газпром». К нему будет приложен проект соглашения об урегулировании исторической задолженности в размере $720 млн. Потраченные на аудит деньги, со слов министра, себя оправдали, правда, сумма выросла почти в полтора раза.
Парликов не стал называть точные цифры из отчёта, с которым он ознакомился, однако заявил, что значительная часть долгов «Молдовагаза» перед «Газпромом» накопилась из-за того, что российский гигант покрыл часть расходов кишинёвской компании, признанных Национальным агентством по регулированию в энергетике неприемлемыми, сообщает nokta.md ссылаясь на Europa Liberă.
Министр также сообщил, что существуют долги, которые не подтверждены документально.
«Независимые аудиторы сделали оценку, смету той суммы, которую руководство „Молдовагаз“ потратило неосмотрительно, не включив, не приняв в тариф регулятором», — сказал министр энергетики в подкасте.
Виктор Парликов сообщил, что после того, как аудиторский отчёт будет направлен в «Газпром», он будет опубликован, чтобы с ним могла ознакомиться общественность.
По словам министра энергетики Молдовы, средства, затраченные на подготовку аудиторского заключения двумя компаниями — Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания), — были полностью оправданы. Правда, из первоначальной суммы в 800 тыс. евро, о которой Агентство государственного имущества изначально договорилось с двумя компаниями, окончательная сумма выросла до 1,15 млн евро, якобы из-за вносимых в договор изменений.
Отвечая на вопрос о том, как он характеризует отношения Молдовы с «Газпромом», Виктор Парликов сказал, что они приостановлены и что с момента назначения его министром он не имел никаких переговоров с представителями российского концерна.
Прежде всего, по его словам, должна быть тема для обсуждения, а она, по его мнению, появится после того, как «Газпром» получит результаты аудита и проект соглашения об урегулировании задолженности. Виктор Парликов признал, что к сентябрю-октябрю отношения с «Газпромом» прояснятся.
Напомним, правительство Молдовы выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит (проверку) долга АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг Финанс». Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет. Крайний срок сдачи отчёта изначально был установлен на конец марта 2023 года.