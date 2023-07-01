Комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная в конце июня для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны, представила предварительные выводы, согласно которым в аварийном состоянии находятся 9% мостов. Об этом сообщило Министерство восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В ходе работы комиссии была проанализирована информация о состоянии 24 тысяч мостов из более чем 28 тысяч имеющихся.
Предварительные выводы свидетельствуют, что:
9% мостов имеют неработоспособное состояние - это аварийное состояние в соответствии с классификацией; 16% мостов имеют ограниченно трудоспособное состояние - речь идет о близком к наихудшему состоянию; 50% мостов, имеющих самое критическое состояние, не обследовались последние три года.
Комиссия разработала основные рекомендации, которые будут использованы в отчете по результатам работы, для разработки необходимых правительственных решений.
Среди прочего, речь идет:
об установке на мостах, находящихся в неработоспособном состоянии, автоматизированных систем мониторинга их технического состояния; о накоплении технической информации о состоянии всех мостов в единой системе; о создании резервных ресурсов в случае аварийной ситуации. Речь идет о временных модульных конструкциях, которые могут использоваться в случаях нарушения функционирования моста.
Кроме того, за время работы комиссия осмотрела мосты в Киеве, Житомире, Ровно, Черкассах и Кировоградской области. Речь идет о сооружениях, имеющих наиболее критическое состояние.
В Украине проверяют состояние мостов\Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
"Ключевое, что видим после визитов в регионы - много дефектов и повреждений мостов можно было бы не допустить, если бы балансодержатели выполняли свои функции по содержанию мостов. В то же время отсутствие противоаварийных мероприятий, осмотра и обследований приводит к ситуации, когда у нас такое большое количество мостов в критическом состоянии", - отметил замминистра Сергей Деркач.
Среди прочего установлено, что органы местных властей не располагают информацией об эксплуатационном состоянии около 35% мостов.