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Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады.

"Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины", — говорится в карточке законопроекта, передает ria.ru.

Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

В свою очередь, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) накануне утвердила переход на новоюлианский календарь.
Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который используют многие православные церкви, в том числе Константинопольская, Румынская, Болгарская или Элладская. До 2800 года он будет совпадать с григорианским, и в соответствии с ним Рождество приходится на 25 декабря. Пасха же рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из дней с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.

Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.

Как уточнялось ранее, из-за нововведений сдвинутся и другие праздники. Например, Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. При этом Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников это не касается.

Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви. В январе 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.
  • Вчера, 23:17
  • DTV
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