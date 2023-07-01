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В Молдове будет построен современный военный городок

В Молдове будет построен современный военный городок

В Молдове будет построен современный военный городок. Парламент рассмотрел законопроект, предусматривающий развитие инфраструктуры Национальной армии.

Этот приоритет вытекает из Плана действий правительства Молдовы на 2023 год, а также из Стратегического видения Министерства обороны относительно развития Национальной армии в среднесрочной перспективе на 2022-2025 годы, отмечает Noi.md.

Документ предусматривает изъятие из сельскохозяйственного оборота для государственных и общественных нужд двух участков земли сельскохозяйственного назначения с целью строительства современного военного городка. Речь идет о земле площадью 7,6 га, управляемой Агентством публичной собственности и находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ, и земле площадью около 18,7 га, управляемой Агентством публичной собственности и находящейся в ведении Министерства образования и науки РМ. Участки расположены на окраине коммуны Бэчой муниципия Кишинев.

Следует отметить, что министром обороны совместно с партнерами по развитию и военными специалистами разработана концепция, а также технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и развития 136-го постоянного военного городка.

ПРОЕКТ о внесении изменений в приложение к Закону об утверждении Перечня субъектов, земли которых, предназначенные для ведения сельского хозяйства, остаются в государственной собственности, поддержали в первом и втором чтении 55 депутатов.
  • Сегодня, 18:45
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