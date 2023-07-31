Граждане Республики Молдова, находящиеся в государствах, где страна не имеет дипломатических представительств, смогут воспользоваться консульской помощью, предлагаемой дипломатическими представительствами Украины, Грузии и Азербайджана, сообщает МОЛДПРЕС.
Парламент РМ ратифицировал Конвенцию государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ о взаимной помощи в консульских вопросах.
Граждане Республики Молдова, которые окажутся в сложной ситуации в государствах, где страна не имеет дипломатического представительства, смогут воспользоваться консульской помощью, предлагаемой дипломатическими или консульскими представительствами государств-членов ГУАМ (Грузия, Украина и Азербайджан). Аналогичным образом Молдова будет оказывать поддержку гражданам других государств.
Конвенция государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ о взаимной помощи в консульских вопросах была подписана в 2022 году в Нью-Йорке.