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Молдаване смогут получить консульскую помощь в дипломатических представительствах Украины, Грузии и Азербайджана

Молдаване смогут получить консульскую помощь в дипломатических представительствах Украины, Грузии и Азербайджана

Граждане Республики Молдова, находящиеся в государствах, где страна не имеет дипломатических представительств, смогут воспользоваться консульской помощью, предлагаемой дипломатическими представительствами Украины, Грузии и Азербайджана, сообщает МОЛДПРЕС.

Парламент РМ ратифицировал Конвенцию государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ о взаимной помощи в консульских вопросах.

Граждане Республики Молдова, которые окажутся в сложной ситуации в государствах, где страна не имеет дипломатического представительства, смогут воспользоваться консульской помощью, предлагаемой дипломатическими или консульскими представительствами государств-членов ГУАМ (Грузия, Украина и Азербайджан). Аналогичным образом Молдова будет оказывать поддержку гражданам других государств.

Конвенция государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ о взаимной помощи в консульских вопросах была подписана в 2022 году в Нью-Йорке.
  • Сегодня, 09:54
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