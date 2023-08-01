Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики отчиталось об итогах весеннего этапа зарыбления и биологической мелиорации в рыбохозяйственных водоемах Приднестровья, сообщается на сайте Минсельхоза
По данным ответственного ведомства, за отчетный период в рыбохозяйственные водоемы республики было выпущено более трех с половиной миллионов молоди рыб, общим весом около восьми тонн.
Так, в реку Днестр и Кучурганское водохранилище выпущены разновозрастные группы промысловых видов рыб, среди которых: белый амур, белый и пестрый толстолобики, карп, карась, судак, лещ, тарань.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» отмечает, что мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации проведены за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР.
В результате в реку Днестр выпущено порядка семи тонн годовиков карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков общей численностью около 200 тысяч штук.
Предприятие ЗАО «Молдавская ГРЭС», которое также привлечено к природоохранной деятельности, выпустило в акваторию Кучурганского водохранилища разновозрастные группы промысловых видов рыб в количестве порядка трех с половиной миллионов штук, общим весом – около тонны.
А именно: - в счет компенсации за ущерб, причиненный работой водозаборных сооружений станции в 2021 году, выпущена личинка судака, леща и тарани в количестве 3 348 тысяч штук; - в целях поддержания популяций туводных видов рыб выпущена личинка судака, леща, тарани в количестве 1 357 тысячи штук; - зарыбление годовиком растительноядных видов рыб (белый амур и толстолобик) в количестве 48 тысяч штук.
ОАО «Бендерский речной порт»
Еще одно приднестровское предприятие – ОАО «Бендерский речной порт» – в счет ущерба, нанесенного рыбным запасам производством дноуглубительных работ, выпустило в реку Днестр 900 килограммов годовика карася в количестве 25 тысяч штук.
«Все мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоёмов Приднестровья направлены на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов республики», - напоминают в Минсельхозприроде ПМР.