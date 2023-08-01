Предупреждение ДТП с участием двухколёсного транспорта – такова главная цель профилактической операции. На дорогах республики с 1 по 4 августа сотрудники ГАИ проводят комплексные мероприятия, передаёт пресс-служба МВД ПМР
В течение нескольких дней инспекторы ДПС будут выявлять нарушителей, привлекать их к ответственности, напоминать всем участникам движения о необходимости соблюдать ПДД и меры безопасности, а ещё о взаимном уважении на дорогах.
С начала 2023 года в республике произошло 13 аварий с участием веломототранспорта, в результате которых погибли два человека, 12 – получили травмы различной степени тяжести. Из них только в июле этого года зарегистрировано пять ДТП – четыре раненых и один погибший велосипедист. Смертельная авария произошла в столице 12 июля.
В ходе профилактической операции «Двухколёсный транспорт» сотрудники ГАИ вручают памятки, раздают световозвращающие элементы. Они особенно полезны велосипедистам, которых в тёмное время суток часто практически не видно на дороге из-за отсутствия фонарей и катафотов.
Госавтоинспекторы напоминают: всем водителям нужно быть предельно внимательными, особенно при совершении манёвров и проезде перекрёстков, строго выполнять требования дорожных знаков.