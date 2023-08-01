Dnestr.TV

 
0

Профоперация для водителей двухколёсного транспорта

Профоперация для водителей двухколёсного транспорта
фото: mvdpmr

Предупреждение ДТП с участием двухколёсного транспорта – такова главная цель профилактической операции. На дорогах республики с 1 по 4 августа сотрудники ГАИ проводят комплексные мероприятия, передаёт пресс-служба МВД ПМР

В течение нескольких дней инспекторы ДПС будут выявлять нарушителей, привлекать их к ответственности, напоминать всем участникам движения о необходимости соблюдать ПДД и меры безопасности, а ещё о взаимном уважении на дорогах.

С начала 2023 года в республике произошло 13 аварий с участием веломототранспорта, в результате которых погибли два человека, 12 – получили травмы различной степени тяжести. Из них только в июле этого года зарегистрировано пять ДТП – четыре раненых и один погибший велосипедист. Смертельная авария произошла в столице 12 июля.

В ходе профилактической операции «Двухколёсный транспорт» сотрудники ГАИ вручают памятки, раздают световозвращающие элементы. Они особенно полезны велосипедистам, которых в тёмное время суток часто практически не видно на дороге из-за отсутствия фонарей и катафотов.

Госавтоинспекторы напоминают: всем водителям нужно быть предельно внимательными, особенно при совершении манёвров и проезде перекрёстков, строго выполнять требования дорожных знаков.

Профоперация для водителей двухколёсного транспорта

Профоперация для водителей двухколёсного транспорта

Профоперация для водителей двухколёсного транспорта

фото: mvdpmr
  • Сегодня, 14:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна