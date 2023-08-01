Сегодня в Бендерах вспоминают всех, кто ценой своей жизни встал на защиту родного города и молодой республики. Ранним утром у Мемориала Памяти и Скорби собрались представители руководства города, общественных организаций и трудовых коллективов, сообщается на сайте госадминистрацииг. Бендеры
«Здесь, на гранитных плитах, высечены имена тех, кто 31 год назад героически сражался за наш город и республику, тех, кто отдал за нашу независимость и свободу самое ценное - жизнь», - обратился к участникам митинга глава Государственной администрации Бендер Роман Иванченко.
«Мы в неоплатном долгу перед павшими защитниками. Склоняем головы перед их мужеством и доблестью. Лучшей памятью будет наша мирная созидательная жизнь», - подчеркнул глава города.
31 год, как утихли звуки выстрелов, город стал возвращаться в мирное русло.
«Прошло тридцать с лишним лет, но мы ничего не забыли. Мы помним то, как здесь наводили конституционные порядки кишиневские власти. Мы помним, какую цену заплатила Приднестровская Молдавская Республика за свою свободу и независимость. Мы помним каждого, кто подарил нам мирное небо. И никогда не забудем подвиг миротворцев, которые остановили кровопролитие на Днестре», - сказал Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
40 дней и ночей трагедии, сотни погибших... Горькая история, которую не стереть с людской памяти. Память тех, кто пал в 92-ом, кто умер от ран и болезней уже после боевых действий, почтили в минуте молчания. К мемориалу, памятнику генералу Лебедю и Вечному огню легли живые цветы.
Сегодня и на Протягайловке вспоминали защитников Отечества. К сельскому мемориалу легли живые цветы.
В Преображенском соборе и других храмах Бендер сегодня совершили молебен, посвященный памяти павших и умерших защитников республики и мирных жителей, пострадавших от рук агрессоров в 1992 году.
фото: bendery-ga.org
На Мемориале Славы в Тирасполе 1 августа возложили цветы
фото: novostipmr.com Президент Вадим Красносельский обратился к приднестровцам в День памяти и скорби
Полный текст обращения приводит пресс-служба Главы государства :
" Уважаемые приднестровцы!
Прошел 31 год с того времени, когда руководство Республики Молдова развязало широкомасштабную агрессию против приднестровского народа. Шовинистические взгляды националистов Молдовы вылились в политику террора и насилия в отношении мирных жителей. Жертвами агрессии Молдовы стали 804 приднестровца, свыше 1500 были ранены. Эта война принесла горе и страдания в приднестровские семьи, потерявшие своих родных и близких, лишившиеся крова, вынужденные стать беженцами. Военные преступления молдавских националистов не имеют срока давности.
Вставшие на защиту Родины гвардейцы, ополченцы, казаки, бойцы ТСО мужественно сражались за правое дело – за жизнь и свободу своих детей и внуков. Они проявили себя как настоящие герои, их подвиг живет в сердцах благодарных потомков.
В День памяти погибших и умерших защитников Приднестровья выражаю слова глубокого соболезнования матерям, отцам, вдовам, детям – всем тем, кто потерял своих родных.
Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам Приднестровской Молдавской Республики!"