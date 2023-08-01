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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC). Землетрясение произошло в турецкой провинции Конья, передаёт kommersant.ru

Сейсмическое событие было зафиксировано в 35 км к северо-востоку от города Конья (население 875 тыс. человек) и в 24 км к юго-западу от города Алтынекин (население 13 тыс. человек). Очаг землетрясения находится на глубине 10 км. Провинция Конья находится в 204 км к югу от Анкары.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, передаёт ТАСС

Ранее о землетрясении в этой провинции магнитудой 4,9 сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр

6 февраля произошли два землетрясения с эпицентрами на юго-востоке Турции. Их магнитуды составили 7,7 и 7,6. В результате разрушений, вызванных этими землетрясениями, погибли более 50 тыс. человек.
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