фото: newsmaker.md/ Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova
Сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США проинспектировали сегодня, 1 августа, международный аэропорт Кишинева. В пограничной полиции Молдавии уточнили, что американские эксперты вынесли ряд рекомендаций по безопасности, передаёт eadaily.com
На протяжении двух последних дней сотрудники американской погранично-таможенной службы наблюдали за деятельностью сотрудников пограничной полиции РМ и исполнением всех протоколов. Изучались обязанности и ответственность на линии контроля проездных документов, соблюдение режима, в том числе уровень сотрудничества в аэропорту с другими компетентными органами.
После этого руководство Пограничной полиции и эксперты США провели итоговое совещание, на котором были подведены предварительные итоги процесса оценки. Глава молдавской пограничной полиции Росиан Василой поблагодарил американских коллег за оказанную поддержку.
«Вынесенные рекомендации позволят нам усовершенствовать план действий. Нам следует стать еще более требовательными к себе, чтобы не допустить повторения трагедии, произошедшей 30 июня. Мы не одиноки, и у нас есть надежные партнеры, которые могут нас поддержать», — отметил Василой.
Напомним, 30 июля в международном аэропорту Кишинева прибывший рейсом из Стамбула гражданин Таджикистана после получения отказа во въезде в страну напал на офицера погранслужбы. Он отобрал оружие у пограничника и застрелил его и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил несколько гражданских лиц. В ходе захвата спецназом полиции нападавший был ранен и позже скончался в больнице, не приходя в сознание.
Как сообщало EADaily , после инцидента с гибелью двух офицеров политики и общественность Молдавии требовали отставки Василоя, однако он сохранил свой пост.
«Я не буду комментировать политические заявления. Виновность или невиновность определяют компетентные органы. Я воздержусь от комментариев по поводу этих заявлений», — заявил тогда Росиан Василой
Результаты расследования нападения в аэропорту пока не огласили: срок истек 31 июля
31 июля истек срок, установленный министром внутренних дел Адрианом Ефросом для завершения внутреннего расследования, начатого после вооруженного нападения в аэропорту Кишинева, пишет Point.md
Власти не представили результаты, хотя обещали это сделать. Представители Генпрокуратуры утверждают, что по факту халатности при исполнении служебных обязанностей было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, сообщает tvrmoldova.md
«Расследование продолжается. Крайний срок представления отчета — 31 июля, и мы, на основе соответствующего расследования, оценим все аспекты и определим участие каждого сотрудника, будь то на управленческом или исполнительном уровне, после чего будут приняты решения», - заявил ранее глава МВД.
Журналисты попытались узнать результаты расследования, но представители МВД заявили, что нужно запастись терпением.
«Результаты расследования подлежат оценке, после чего будут приняты решения», - отметили в ведомстве.
Пограничная полиция также проводит внутреннее расследование, результаты которого пока не оглашены.
Между тем Генеральная прокуратура сообщила, что ведется уголовное расследование по факту халатности при исполнении служебных обязанностей и ожидается ответ Национальной комиссии авиационной безопасности, которая должна вынести заключение.