Национальная армия Молдовы получила партию помощи от США. Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе, отметив, что за 31 год правительство США, посредством Европейского командования США, предоставило более 123 млн долларов в виде военной помощи, обучения и тренировок, пишет noi.md
Также речь идет о $36 млн в виде гуманитарной помощи, выделенных по просьбе нынешнего и предыдущих правительств Молдовы, передает noi.md
"Соглашение о сегодняшних плановых поставках оборонной продукции было заключено в 2019 году и является лишь одним из многих примеров того, как Соединенные Штаты гордятся партнерством с Республикой Молдова для обеспечения более процветающего, демократического и безопасного будущего для всех ее граждан", — заявили в посольстве США в РМ.
Другие детали не приводятся.
В свою очередь, Минобороны Молдовы сообщило, что Национальная армия получит партию помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.
Она поставляется в контексте модернизации Национальной армии и повышения обороноспособности Республики Молдова. Помощь прибыла в Кишинев самолетом. Минобороны обещает представить детали позже.
1 августа в небе над Молдовой заметили американский военно-транспортный самолет. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях, передаёт newsmaker.md