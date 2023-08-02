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Новая помощь для молдавской армии

Новая помощь для молдавской армии

Национальная армия Молдовы получила партию помощи от США. Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе, отметив, что за 31 год правительство США, посредством Европейского командования США, предоставило более 123 млн долларов в виде военной помощи, обучения и тренировок, пишет noi.md

Также речь идет о $36 млн в виде гуманитарной помощи, выделенных по просьбе нынешнего и предыдущих правительств Молдовы, передает noi.md

"Соглашение о сегодняшних плановых поставках оборонной продукции было заключено в 2019 году и является лишь одним из многих примеров того, как Соединенные Штаты гордятся партнерством с Республикой Молдова для обеспечения более процветающего, демократического и безопасного будущего для всех ее граждан", — заявили в посольстве США в РМ.

Другие детали не приводятся.

В свою очередь, Минобороны Молдовы сообщило, что Национальная армия получит партию помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Она поставляется в контексте модернизации Национальной армии и повышения обороноспособности Республики Молдова. Помощь прибыла в Кишинев самолетом. Минобороны обещает представить детали позже.

1 августа в небе над Молдовой заметили американский военно-транспортный самолет. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях, передаёт newsmaker.md

Новая помощь для молдавской армии
скриншот newsmaker.md

  • Вчера, 09:02
  • DTV
  • Просмотров: 92
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