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В Кишиневе задержан водитель, врезавшийся в ворота посольства России

В Кишиневе задержан водитель, врезавшийся в ворота посольства России
фото из открытых источников, посольство РФ в Кишинёве

Неизвестный на автомобиле протаранил ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, об этом сообщает Главная инспекция полиции Молдовы, передаёт Sputnik

Уточняется, что ДТП произошло рано утром 2 августа, сотрудникам полиции пришлось преследовать нарушителя.

"Сегодня около 06:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в столице, совершенного в результате наезда транспортного средства на препятствие. Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем автомобиля марки Mercedes протаранил ворота посольства Российской Федерации, после чего скрылся с места ДТП", - отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что автомобиль нарушителя двигался в направлении Страшен, по пути было совершено еще несколько ДТП, к счастью, без пострадавших. Водитель был принудительно остановлен.

"Транспортное средство двигалось в направлении Страшен и, несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля (без жертв). Он был принудительно остановлен сотрудниками полиции в Страшенском районе", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия.
  • Вчера, 09:34
  • DTV
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