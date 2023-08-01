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Из-за перегрева морской воды ученые решили эвакуировать гибнущие кораллы

Из-за перегрева морской воды ученые решили эвакуировать гибнущие кораллы

Перегретая морская вода у американского Флорида-Кис стала настолько опасной для третьего по величине барьерного рифа в мире, что ученые решили извлечь образцы кораллов для переноса их в более безопасные места.

В этом месяце температура моря у берегов Флориды поднялась до необычайно высокого уровня, что представляет серьезную угрозу для барьерного рифа, передает techno.nv.ua

«Горячая вода вредна для любых морских организмов, будь то кораллы, рыбы или омары. Таким образом, мы рискуем массовой гибелью рыб, морских черепах и др.», — сказал Алекс Нойфельд, координатор проектов Фонда восстановления кораллов.

Температура поверхностной воды поднялась выше 32,2 градуса по Цельсию несколькими днями ранее в этом месяце, а в понедельник достигла рекордных 38 °C в заливе Манати, недалеко от Ки-Ларго.

Некоммерческая группа Нойфельда, работающая с другими местными группами, собрала образцы генетических штаммов кораллов из питомников «и доставила их в наземные объекты, где можно контролировать параметры воды и где они могут быть защищены», — рассказал он.
  • Вчера, 09:45
  • DTV
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