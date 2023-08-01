Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье нет подтверждённых случаев африканской чумы свиней

В Приднестровье нет подтверждённых случаев африканской чумы свиней

В Республике Молдова, по результатам лабораторного тестирования 31 июля 2023 года, подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах, собранных у домашних свиней на свиноферме, расположенной на окраине Петрешт Унгенского района, и в подсобном хозяйстве на окраине города Кышлица Прут Кагульского района.

По оценкам специалистов, уровень смертности заражённых свиней достигает практически 100%. Заболевание чрезвычайно быстро распространяется среди животных и вызывает массовый падёж скота. Вакцины против него на сегодняшний день не существует. Однако для человека африканская чума свиней не опасна.

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, в Приднестровье нет подтверждённых случаев африканской чумы свиней. Ведомство отслеживает ситуацию в соседней стране, опираясь на информацию из Международного эпизоотического бюро и другие источники.

На территорию Приднестровья запрещён ввоз живых животных, входящих в группу риска, а также свиного охлаждённого и замороженного мяса с территорий государств, где зафиксированы вспышки АЧС.

Кроме самого мяса, под запрет попадают и мясные продукты, не прошедшие термическую обработку.

Исключение могут сделать только для тех поставщиков, у которых есть все необходимые документы, подтверждающие безопасность употребления мясных продуктов из свинины.

  • Вчера, 20:03
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна