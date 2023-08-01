В Республике Молдова, по результатам лабораторного тестирования 31 июля 2023 года, подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах, собранных у домашних свиней на свиноферме, расположенной на окраине Петрешт Унгенского района, и в подсобном хозяйстве на окраине города Кышлица Прут Кагульского района.
По оценкам специалистов, уровень смертности заражённых свиней достигает практически 100%. Заболевание чрезвычайно быстро распространяется среди животных и вызывает массовый падёж скота. Вакцины против него на сегодняшний день не существует. Однако для человека африканская чума свиней не опасна.
Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, в Приднестровье нет подтверждённых случаев африканской чумы свиней. Ведомство отслеживает ситуацию в соседней стране, опираясь на информацию из Международного эпизоотического бюро и другие источники.
На территорию Приднестровья запрещён ввоз живых животных, входящих в группу риска, а также свиного охлаждённого и замороженного мяса с территорий государств, где зафиксированы вспышки АЧС.
Кроме самого мяса, под запрет попадают и мясные продукты, не прошедшие термическую обработку.
Исключение могут сделать только для тех поставщиков, у которых есть все необходимые документы, подтверждающие безопасность употребления мясных продуктов из свинины.