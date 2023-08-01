Кабинет министров Республики Молдова одобрил подписание соглашения с Правительством Израиля о процедурах конвертации водительских прав.
Госсекретарь Министерства внутренних дел Игорь Трофимов заявил, что этот акт является частью ряда усилий правительства по обеспечению облегчения дорожного движения для молдавских граждан за рубежом, передает ipn.md
„Подписание этого соглашения является не только поводом для подтверждения дружеских отношений между правительствами подписавших государств, но и способом предоставления реальных выгод гражданам обеих стран”, - отметил Игорь Трофимов.
Республика Молдова имеет двусторонние соглашения о конвертации водительских прав с пятью государствами: Румынией, Италией, Литвой, Германией и Турцией.