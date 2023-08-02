Команда Бендерского общества слепых стала шестикратным чемпионом по спортивному туризму и ориентированию в пространстве среди инвалидов по зрению. В молдавском чемпионате бендерчане шестой год подряд завоёвывают первое место.
Как сообщил телеграм-канал «Бендеры-Инфо», в чемпионате принимали участие 12 команд из Кишинёва, Резины, Бельц, Сорок, Яловен и других городов Молдовы. Приднестровье представляла одна команда из города Бендеры.
В программе состязаний были техника пешего туризма, вязание узлов, ориентирование в лесу с тросточкой, лагерный быт, художественная самодеятельность.
Бендерская команда стала лидером фактически во всех видах состязаний и по количеству заработанных баллов намного опередила своих соперников. Всего в копилке бендерчан 14 грамот.