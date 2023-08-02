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Команда Бендерского общества слепых в шестой раз выиграла чемпионат Молдовы

Команда Бендерского общества слепых в шестой раз выиграла чемпионат Молдовы
фото: Бендеры-Инфо

Команда Бендерского общества слепых стала шестикратным чемпионом по спортивному туризму и ориентированию в пространстве среди инвалидов по зрению. В молдавском чемпионате бендерчане шестой год подряд завоёвывают первое место.

Как сообщил телеграм-канал «Бендеры-Инфо», в чемпионате принимали участие 12 команд из Кишинёва, Резины, Бельц, Сорок, Яловен и других городов Молдовы. Приднестровье представляла одна команда из города Бендеры.

В программе состязаний были техника пешего туризма, вязание узлов, ориентирование в лесу с тросточкой, лагерный быт, художественная самодеятельность.

Бендерская команда стала лидером фактически во всех видах состязаний и по количеству заработанных баллов намного опередила своих соперников. Всего в копилке бендерчан 14 грамот.

Команда Бендерского общества слепых в шестой раз выиграла чемпионат Молдовы

Команда Бендерского общества слепых в шестой раз выиграла чемпионат Молдовы

Команда Бендерского общества слепых в шестой раз выиграла чемпионат Молдовы
фото: Бендеры-Инфо
  • Вчера, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 47
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