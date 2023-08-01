Вечером 1 августа в Тирасполе, на улице Коммунаров, водитель Volkswagen наехал на пешеходов: 18-летнего парня и 17-летнюю девушку. Молодые люди шли по обочине дороги в попутном направлении. После удара автомобиль продолжил движение в неизвестном направлении.
Очевидцы вызвали скорую помощь и милицию. Иномарку с разбитым передним стеклом, помятым капотом и бампером нашли на ул. С. Орджоникидзе. В салоне никого не оказалось, передаёт пресс-центр МВД.
Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу. Молодого человека с переломами ноги и руки госпитализировали в отделение смешанных травм. Девушку с травмами головы - в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Машина помещена на охраняемую стоянку ГАИ. Устанавливается личность водителя иномарки.
Если вам что-либо известно о человеке за рулём Volkswagen, сообщите в дежурную часть отдела ГАИ УВД г. Тирасполя по телефонам: 0 (533) 7-04-09, 7-14-59 или 102. Конфиденциальность гарантирована.