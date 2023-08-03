Dnestr.TV

 
0

В Кишиневе обсудили ситуацию с безопасностью в Приднестровье

В Кишиневе обсудили ситуацию с безопасностью в Приднестровье
фото: Guvernul Republicii Moldova

В Кишиневе прошло заседание с участием премьер-министра и спецпредставителя председательства ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, передаёт Sputnik

Ситуацию с безопасностью в регионе и меры по экономической и социальной интеграции граждан на обоих берегах Днестра обсудили на встреча в среду премьер-министр Дорин Речан и спецпредставитель председательства ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томас Майр-Хартинг, инофримирует пресс-служба кабмина.

В обсуждениях также приняли участие вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.

"Усилия правительства направлены на приведение Приднестровья (региона) в соответствие с целями мира и безопасности, а также экономического развития и социальной защиты", - отметил на встрече Дорин Речан.

Собеседники указали на необходимость поддержания диалога с международными партнерами, участвующими в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, для сохранения стабильности и недопущения эскалации напряженности.

Премьер также говорил о прозрачности предпринимательской среды на левом берегу Днестра и ускорения процесса интеграции жителей Приднестровья.
Томас Майр-Хартинг приветствовал усилия властей по поддержанию мира и безопасности в регионе и подтвердил поддержку Организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе процесса мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Олег Серебрян рассказал о ходе диалога между Кишиневом и Тирасполем, отметив, что в 2023 году состоялось две встречи политических представителей и пять встреч отраслевых рабочих групп. Он подчеркнул, что "во всех существующих форматах взаимодействия Кишинев способствует реинтеграции страны и решению насущных проблем жителей с двух берегов Днестра". Он напомнил, что эти встречи прошли в Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах, передаёт point.md ссылаясь на infotag.md.

"Представителям Тирасполя необходимо отказаться от тактики проведения рабочих встреч только в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах, искусственно политизируя несуществующую проблему о безопасности для свободного передвижения на правом берегу Днестра", - цитирует Серебряна point.md.

Сообщается, что Серебрян попросил у ОБСЕ поддержки в расследовании убийства Олега Хоржана.

Говоря о проблемах, часто упоминаемых Тирасполем (разрешение на ввоз различных товаров, страхование полисами ОСАГО, регистрация автотранспортных средств в регионе и т. д.), было подчеркнуто, что "положения национальной нормативно-правовой базы применяются справедливо и недискриминационно на всей территории страны".

В четверг делегация ОБСЕ проведет ряд встреч, в том числе с представителями администрации Приднестровья.

В первом полугодии представители Тирасполя и России жестко критиковали ОБСЕ и Миссию в Молдове, после чего представитель РФ при ОБСЕ поставил вопрос о прекращении мандата Миссии ОБСЕ в Молдове с 1 июля 2023 г. В конечном итоге, мандат был продлен, но только до конца 2023 года.
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна