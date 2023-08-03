В Кишиневе прошло заседание с участием премьер-министра и спецпредставителя председательства ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, передаёт Sputnik
Ситуацию с безопасностью в регионе и меры по экономической и социальной интеграции граждан на обоих берегах Днестра обсудили на встреча в среду премьер-министр Дорин Речан и спецпредставитель председательства ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томас Майр-Хартинг, инофримирует пресс-служба кабмина.
В обсуждениях также приняли участие вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.
"Усилия правительства направлены на приведение Приднестровья (региона) в соответствие с целями мира и безопасности, а также экономического развития и социальной защиты", - отметил на встрече Дорин Речан.
Собеседники указали на необходимость поддержания диалога с международными партнерами, участвующими в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, для сохранения стабильности и недопущения эскалации напряженности.
Премьер также говорил о прозрачности предпринимательской среды на левом берегу Днестра и ускорения процесса интеграции жителей Приднестровья. Томас Майр-Хартинг приветствовал усилия властей по поддержанию мира и безопасности в регионе и подтвердил поддержку Организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе процесса мирного урегулирования приднестровского конфликта.
Олег Серебрян рассказал о ходе диалога между Кишиневом и Тирасполем, отметив, что в 2023 году состоялось две встречи политических представителей и пять встреч отраслевых рабочих групп. Он подчеркнул, что "во всех существующих форматах взаимодействия Кишинев способствует реинтеграции страны и решению насущных проблем жителей с двух берегов Днестра". Он напомнил, что эти встречи прошли в Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах, передаёт point.md ссылаясь на infotag.md.
"Представителям Тирасполя необходимо отказаться от тактики проведения рабочих встреч только в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах, искусственно политизируя несуществующую проблему о безопасности для свободного передвижения на правом берегу Днестра", - цитирует Серебряна point.md.
Сообщается, что Серебрян попросил у ОБСЕ поддержки в расследовании убийства Олега Хоржана.
Говоря о проблемах, часто упоминаемых Тирасполем (разрешение на ввоз различных товаров, страхование полисами ОСАГО, регистрация автотранспортных средств в регионе и т. д.), было подчеркнуто, что "положения национальной нормативно-правовой базы применяются справедливо и недискриминационно на всей территории страны".
В четверг делегация ОБСЕ проведет ряд встреч, в том числе с представителями администрации Приднестровья.
В первом полугодии представители Тирасполя и России жестко критиковали ОБСЕ и Миссию в Молдове, после чего представитель РФ при ОБСЕ поставил вопрос о прекращении мандата Миссии ОБСЕ в Молдове с 1 июля 2023 г. В конечном итоге, мандат был продлен, но только до конца 2023 года.