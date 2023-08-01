В Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства состоялась приёмка опытов двух лабораторий, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Исследователи лаборатории защиты растений от болезней, вредителей и сорняков продемонстрировали результаты испытания новых средств химической защиты растений.
«Элементы химической защиты растений, исследованные учёными лаборатории, отличаются минимальным воздействием на полезных насекомых – естественных врагов насекомых-вредителей, тем самым способствуют биологическому методу борьбы с насекомыми-вредителями, что позволяет уменьшить дозы применяемых препаратов», - отмечают в ведомстве, добавляя, что благодаря этому можно также снизить пестицидную нагрузку на растения и улучшить качество продуктов питания.
Научные сотрудники лаборатории орошаемого земледелия и плодородия почв изучают две системы земледелия: традиционную и альтернативную.
Традиционная предусматривает вспашку почвы с внесением минеральных удобрений.
При альтернативной системе земледелия применяют научно обоснованный севооборот с элементами органического земледелия.
Также в лаборатории изучают режим орошения как фактор интенсификации сельскохозяйственного производства. Исследователи отметили, что в этом году орошение оказало решающее влияние на урожайность и качество урожая сельхозкультур