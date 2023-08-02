Dnestr.TV

 
0

Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова

Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова
фото: Reuters.Игорь Стрелков (Гиркин)

2 августа, стало известно, что следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы министерства обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Молохов.

Он отметил, что это единственное, что можно сообщить. «Статья 283 УК (разглашение государственной тайны. — РБК) — дело серьезное», — добавил Молохов. От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.

Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В ходатайстве об аресте гособвинитель говорил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Этим он обосновывал необходимость его ареста.

Во время судебного заседания адвокат Стрелкова заявил, что экс-министр ДНР признал публикацию в своем телеграм-канале двух постов, в которых он высказал свое мнение по проблематике, связанной с Крымом, а также о довольствии военнослужащих. Защита впоследствии обжаловала арест Стрелкова.

В 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин) был одним из лидеров ополчения в Донбассе. В августе того же года его отстранили от должности министра обороны ДНР, и с тех пор участия в военных действиях он не принимал.

Гаагский окружной суд заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по обвинению в уничтожении малайзийского Boeing в августе 2014 года. Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.

С февраля 2022 года Стрелков неоднократно заявлял о готовности отправиться в зону военных действий, одновременно с этим он выступал с критикой руководства страны и Минобороны, а также ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.

  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна