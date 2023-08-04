Dnestr.TV

 
0

Гигантские морские черепахи нападают на купальщиков на адриатических курортах — СМИ

Гигантские морские черепахи нападают на купальщиков на адриатических курортах — СМИ
иллюстрация: ahaber.com.tr

Хорватские СМИ сообщают о нападении морских черепах на купальщиков на адриатических курортах. Так, стало известно, что черепаха впервые укусила одну женщину на далматинском острове Чиово, а несколько дней спустя один мужчина сообщил, что едва смог спастись от агрессивной крупной морской рептилии, сообщает eadaily.com

По данным хорватского новостного портала Dnevnik.hr, женщина на острове Чиово была укушена в спину черепахой, и у нее была такая большая рана, что следы укуса пришлось зашивать в клинике.

Несколько дней спустя один мужчина заметил атакующую агрессивную черепаху весом около 50 кг, когда играл в воде со своим шестимесячным ребенком.

По мнению экспертов, этот вид черепахи, который в большом количестве обитает в Адриатическом море, нападает только тогда, когда чувствует угрозу. Эти черепахи заплывают на мелководье только тогда, когда попадают в беду.

Морские черепахи могут вырастать до двух метров и весить более 500 килограммов. Их сильные челюсти загнуты посередине, поэтому они могут наносить серьезные раны.

  • Сегодня, 09:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна