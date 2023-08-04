Хорватские СМИ сообщают о нападении морских черепах на купальщиков на адриатических курортах. Так, стало известно, что черепаха впервые укусила одну женщину на далматинском острове Чиово, а несколько дней спустя один мужчина сообщил, что едва смог спастись от агрессивной крупной морской рептилии, сообщает eadaily.com
По данным хорватского новостного портала Dnevnik.hr, женщина на острове Чиово была укушена в спину черепахой, и у нее была такая большая рана, что следы укуса пришлось зашивать в клинике.
Несколько дней спустя один мужчина заметил атакующую агрессивную черепаху весом около 50 кг, когда играл в воде со своим шестимесячным ребенком.
По мнению экспертов, этот вид черепахи, который в большом количестве обитает в Адриатическом море, нападает только тогда, когда чувствует угрозу. Эти черепахи заплывают на мелководье только тогда, когда попадают в беду.
Морские черепахи могут вырастать до двух метров и весить более 500 килограммов. Их сильные челюсти загнуты посередине, поэтому они могут наносить серьезные раны.