Импортные пошлины на вина из стран, считающихся «недружественными», увеличат с 12,5% до 20%. Об этом сегодня, 4 августа, объявило Министерство экономического развития России, передаёт eadaily.com
Данное решение приняли в рамках мер по введению ответных санкций в отношении западных стран. Мера коснется и молдавских экспортеров. В пресс-службе ведомства уточнили, это коснется продукции стоимостью не менее $ 1,5 за литр, и будет действовать до конца 2023 года.
Посол Республики Молдова в Москве Лилиан Дарий направил письмо в Национальное бюро винограда и вина, в котором уведомил учреждение о повышении налога. Значительное увеличение импортных пошлин может негативно сказаться на винодельческой отрасли подсанкционных стран.
скриншот actualitati.md
Напомним, 26 июля правительство Молдовы объявило о решении сократить число аккредитованных дипломатических сотрудников в посольстве России в Кишиневе до 10 дипломатов и 15 технических работников. В итоге, страну покинут 45 российских дипломатических работников.
Кишинев бездоказательно обвиняет дипмиссию в шпионаже и организации подрывной деятельности. МИД России предупредил, что Москва не оставит без ответа очередной недружественный шаг со стороны властей РМ.
Как сообщало EADaily , о том, что в качестве ответных мер на недружественные действия Кишинева Россия может отказаться от импорта продуктов из Молдовы, на днях говорил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, также могут быть введены ограничения на въезд в РФ в отношении молдавских граждан.