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В Тирасполе столкнулись 3 автомобиля.Подробности

В Тирасполе столкнулись 3 автомобиля.Подробности
фото: mvdpmr

Как сообщает 4 августа пресс-центр МВД ПМР авария произошла в Тирасполе 3 августа днём. На Одесской улице столкнулись «Фольксваген», «Тойота» и микроавтобус «Мерседес». Инспекторы столичного отдела ГАИ устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

В салоне маршрутного такси были пассажиры. В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи доставила в Республиканскую клиническую больницу 49-летнего водителя «Фольксвагена». Врачи диагностировали ему растяжение связок стопы, оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

Всех водителей освидетельствовали. Экспертиза показала: 33-летний водитель «Тойоты» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Его привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Ему грозит штраф до 3680 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Разбирательство по факту ДТП продолжается.

В Тирасполе столкнулись 3 автомобиля.Подробности

В Тирасполе столкнулись 3 автомобиля.Подробности
фото: mvdpmr

  • Сегодня, 19:35
  • DTV
  • Просмотров: 12
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