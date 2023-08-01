Как сообщает 4 августа пресс-центр МВД ПМР авария произошла в Тирасполе 3 августа днём. На Одесской улице столкнулись «Фольксваген», «Тойота» и микроавтобус «Мерседес». Инспекторы столичного отдела ГАИ устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
В салоне маршрутного такси были пассажиры. В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи доставила в Республиканскую клиническую больницу 49-летнего водителя «Фольксвагена». Врачи диагностировали ему растяжение связок стопы, оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.
Всех водителей освидетельствовали. Экспертиза показала: 33-летний водитель «Тойоты» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Его привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Ему грозит штраф до 3680 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.