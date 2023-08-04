В Главном следственном управлении СК ПМР по факту уклонения от уплаты налогов обществом с ограниченной ответственностью «Юмэтер» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 196 УК ПМР (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
В ходе проведённых оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что руководство торговой сети «5 карманов»осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, путем внесения в налоговую и финансовую отчетность недостоверных сведений, уклоняясь от уплаты налоговых платежей, сообщает пресс-служба СК ПМР
Директор, главный бухгалтер и ещё четыре человека, осуществлявших руководящую деятельность общества, по ходатайству следствия взяты под стражу.
Проводится инвентаризация и ревизия хозяйственно-финансовой деятельности.
Осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств совершения преступления.