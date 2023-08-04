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По делу торговой сети «5 карманов» арестовано 6 человек

По делу торговой сети «5 карманов» арестовано 6 человек

В Главном следственном управлении СК ПМР по факту уклонения от уплаты налогов обществом с ограниченной ответственностью «Юмэтер» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 196 УК ПМР (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

В ходе проведённых оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что руководство торговой сети «5 карманов»осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, путем внесения в налоговую и финансовую отчетность недостоверных сведений, уклоняясь от уплаты налоговых платежей, сообщает пресс-служба СК ПМР

Директор, главный бухгалтер и ещё четыре человека, осуществлявших руководящую деятельность общества, по ходатайству следствия взяты под стражу.

Проводится инвентаризация и ревизия хозяйственно-финансовой деятельности.

Осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств совершения преступления.
  • Вчера, 19:48
  • DTV
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