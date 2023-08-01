фото: mid.gospmr Встреча со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ
Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Во встрече также приняла участие Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.
Собеседники обсудили текущее состояние и негативную динамику диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова. Глава МИД ПМР констатировал, что переговорный процесс продолжает пребывать в глубоком кризисе, обусловленном как неисполнением молдавской стороной целого ряда ранее достигнутых договоренностей, так и появлением новых проблем, провоцируемых односторонними действиями РМ и приводящих к ограничениям прав и свобод жителей Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД ПМР
В этом контексте он отметил усиливающееся давление на социально-экономическую и медицинскую сферу Приднестровья, назвав показательной проблему с задержанием рентгеновской трубки для компьютерного томографа. Невзирая на контакты политических представителей и профильных специалистов сторон, представленный Приднестровьем проект протокольного решения, а также обещание РМ рассмотреть этот вопрос в конструктивном ключе, он остается нерешенным. По словам дипломата, отведенный срок на установку трубки заканчивается, и вскоре ее придется вернуть обратно производителю, что оставит пациентов одного из лечебных учреждений Приднестровья без доступа к отдельным медицинским услугам.
Также было обращено внимание на тревожные тенденции в связи с т.н. «законом о сепаратизме». Виталий Игнатьев назвал ложными заявления молдавской стороны об отсутствии негативных последствий от реализованных изменений в уголовном кодексе Молдовы, сообщив об известных фактах объявления в розыск представителей Приднестровья на основании новых статей УК РМ. Он подчеркнул, что это приводит к большим проблемам в дальнейшей работе в рамках урегулирования молдо-приднестровских отношений и является прямым путем к эскалации конфликта.
Отдельно были рассмотрены деструктивные процессы в транспортной сфере, а именно в функционировании ПРТС и использовании полисов ОСАГО. Глава МИД ПМР выразил мнение, что данная сфера могла бы стать драйвером позитивных изменений, однако вместо этого Молдова не только окончательно заблокировала работу ПРТС, но и законодательными нормами практически уничтожила механизм регистрации транспортных средств в рамках той модели, которая была согласована в апреле 2018 года. Наряду с этим приднестровские автомобилисты стали сталкиваться с административным преследованием на территории РМ за отсутствие молдавского автогражданского полиса, что означает фактический выход Молдовы из договоренностей 2015 года.
Еще одной острой проблемой являются требования молдавской стороны о внесении приднестровскими хозяйствующими субъектами в бюджет РМ платы за загрязнение окружающей среды, а также намерение возобновить практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. Это грубейшее нарушение существующих договорённостей переговорного процесса, которое грозит приднестровским предприятиям дополнительными экономическими издержками и двойным налогообложением.
«Мы видим, что молдавская страна в одностороннем порядке фактически нивелирует вообще смысл в договоренностях, создает дополнительные проблемы и оказывает давление на людей. Не гнушается даже тем, что создаёт проблемы в социально-гуманитарной сфере, в сфере здравоохранения, обеспечения продовольственными товарами, продуктами первой необходимости. Мы считаем, что это очень опасная ситуация, поэтому посреднические усилия должны быть проактивными и эффективными. Я очень рассчитываю, что озвученные мною сегодня проблемы с помощью Действующего Председательства нам удастся хотя бы частично решить и в какой-то степени нивелировать негативный эффект», – отметил Виталий Игнатьев.
фото: mid.gospmr Встреча со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ