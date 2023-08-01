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Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины

Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины

Польша представила ЕС расчеты инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки. По информации агентства, общая стоимость необходимых для инфраструктуры инвестиций оценивается примерно в один миллиард евро, передает eurointegration.com.ua

Согласно документам, на расширение пограничных терминалов для больших грузовиков (Дорогуск-Ягодин, Гребенне-Рава-Русская, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо около 500 млн евро, и Польша рассматривает эти инвестиции как приоритетные.

Отмечается, что остальные 500 млн евро должны пойти, среди прочего, на модернизацию железнодорожных пунктов пересечения границы Польши с Украиной, строительство грузовых терминалов и развитие инфраструктуры для контроля грузовых перевозок на границе.

По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, "за 1,5 года Польша хочет увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку".

"Но для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", – подчеркнул он.

Польша, проинформировал он, продолжает поддерживать все меры, направленные на улучшение функционирования так называемых коридоров солидарности для вывоза украинской агропродукции.
  • Вчера, 20:21
  • DTV
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