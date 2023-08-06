Все японские политики, выступивши на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, умолчали, что бомбу сбросили США. При этом премьер Японии Фумио Кисида и и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки упомянули Россию, передает ria.ru.
Только телекомпания TBS в прямой трансляции из Парка мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что ядерную бомбу на город сбросили американцы.
Об этом не сказал ни мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в традиционной Декларации мира, ни губернатор префектуры Юдзаки, ни Кисида.
"В этот день 78 лет назад из-за одной атомной бомбы были потеряны сто и несколько десятков тысяч драгоценных жизней. Город превратился в выжженную землю, в один миг у людей отняли их мечты и светлое будущее", - сказал Кисида в начале выступления, не упомянув, кем они были отняты.
При этом в его речи нашлось место для России. "Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия) становится все более сложным", - сказал премьер.
Губернатор Хиросимы начал свою речь с того, что упомянул "угрозы ядерным оружием со стороны России" и ядерной и ракетной программ Северной Кореи, но также не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на город. Он подчеркнул необходимость отказа от ядерного оружия, заявив, что военные действия на Украине начались "не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России".
Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, ответственную за их гибель. Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
"Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют", - сказала Накамицу.
От лица генсека ООН она призвала страны к ядерному разоружению, упомянув, что барабаны ядерной войны снова бьют, а недоверие и разногласия между странами растут. В мире, по словам Накамицу, вновь появилась "ядерная тень", и "некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом", угрожая его применить.
"Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки", - зачитала Накамицу, так и не упомянув ни разу о роли США в произошедшей трагедии.
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в Парке мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии. В церемонии приняли участие Кисида, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий 111 государств, что стало максимальным числом за все время проведения церемонии. В этом году, как и в прошлом, на церемонию не пригласили российских и белорусских дипломатов. В 8.15 – час, когда над Хиросимой вспыхнул атомный взрыв – была объявлена минута молчания. После Декларации мира, речи мэра города Хиросимы, в небо выпустили белых голубей – символ мира на Земле.
В этом году в церемонии впервые после снятия ограничений по коронавирусу принимают участие 7 тысяч человек, всего же почтить память погибших в этот день к мемориалу придут 50 тысяч человек.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".