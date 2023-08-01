На участке железной дороги Кулма - Чадыр-Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, пишет noi.md.
Об этом сообщило госпредпритие "Железная дорога Молдовы", отметив, что инцидент произошел 5 августа, в 16:02.
Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность. Поезд в составе 61 грузового вагона следовал со станции Бессарабка в порт Рени, Украина.
Пострадавших нет.
Как отмечают в ГП "ЖДМ", прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение на этом участке.
Для выяснения точных причин и обстоятельств аварии на место выехали представители Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов и специальной комиссии ЖДМ..