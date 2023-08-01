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Стал известен размер зарплаты украинских министров за июль

Стал известен размер зарплаты украинских министров за июль
Фото: НБУ

Заработная плата, полученная премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, за июль составила 66 319,92 гривны. Об этом сообщил правительственный портал в субботу, 5 августа, передает korrespondent.net.

"Фактически полученная Премьер-министром Украины Шмигалем Д. А. заработная плата составила 66 319,92 гривны. Начисленная заработная плата – 82 385,00 гривен, в том числе должностной оклад – 82 385,00 гривен. Сумма удержанных налогов – 16 065,08 гривен, в том числе: налог с доходов физических лиц – 14 829,30 гривен, военный сбор – 1 235,78 гривны», - отмечается в сообщении.

По данным Кабмина, фактически полученная за июль первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины Юлией Свириденко зарплата составляет 66 319,92 гривны, начислена заработная плата – 82 385,00 гривен.

Фактически полученная за июль вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной зарплата составляла 66 319,92 гривны, начисленная заработная плата – 82 385,00 гривен.

Фактически полученная за июль вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук зарплата составляла 66 319,92 гривны, начисленная заработная плата – 82 385,00 гривен

Фактически полученная за июль вице-премьер-министром Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым зарплата составила 66 429,15 гривны, начисленная заработная плата – 82 520,68 гривны.

Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым заработная плата составила 66 319,92 гривны. Начисленная заработная плата – 82 385,01 грн.

У министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова фактическая зарплата составила 65 238,30 гривен, начисленная заработная плата – 81 041,36 гривны.

Отметим, Нацбанк считает, что минимальная зарплата вырастет в 2024 году с 6700 до 7665 гривен. По прогнозу НБУ, в 2025 году минимальная зарплата будет составлять 8200 гривен.

Кроме того, по прогнозу Национального банка Украины, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.
  • Сегодня, 06:52
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