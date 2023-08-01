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На Кипре спасают кошек от коронавируса: им дают человеческие лекарства

На Кипре спасают кошек от коронавируса: им дают человеческие лекарства

Местные защитники животных из Кипра назвали свой остров "островом мертвых кошек", поскольку с января началась массовая гибель этих животных из-за так называемого коронавирусного перитонита (FIP). Чтобы остановить гибель домашних животных, ветеринары будут давать кошкам неиспользованные препараты для людей, оставшиеся после пандемии. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на The Guardian.

"Правительство дало добро в соответствии с рекомендацией министерства сельского хозяйства", — пишут обозреватели.

Защитники животных озвучили ужасающие цифры — якобы речь идет о 300 тысяч домашних любимца, которые погибли из-за коронавируса, это треть всех кошек на Кипре. Однако Ассоциация ветеринаров Кипра заявила, что сообщения о гибели такого количества кошек являются преувеличением, и назвала цифру менее 10 000.

"Запасы препаратов, которые использовались для лечения случаев заболевания людей коронавирусом и больше не применяются, могут быть переданы в свободную продажу", — говорится в заявлении кабинета министров.

Эти лекарства в виде таблеток против ковида будут поставляться через ветеринарные службы.

Что известно о кошачьем ковиде

Кошачий инфекционный перитонит (FIP) — это смертельно опасное заболевание, поражающее кошек и котят, которое передается от одного животного другому при контакте с инфицированными фекалиями. Заражение может произойти, когда животные вылизывают друг друга, едят с одной посуды, или когда при уходе за шерстью разных животных используются одни и те же предметы.

Всего специалисты различают две формы болезни: кишечная форма и коронавирусная форма.

В первом случае вирус размножается в кишечнике и приводит к диарее, особенно у котят. О коронавирусной форме мало известно — считается, что вирус мутирует, превращаясь в опасный патоген, который приводит к летальному исходу. При этом выделяют так называемый "влажный" и "сухой" FIP.

При "влажном" типе возможно образование жидкости в грудной или брюшной полости животного.
При "сухом" возможно появление узелковых новообразований (гранулем) на внутренних органах.

Оба варианта имеют похожие симптомы:

повышение температуры тела;
рвота;
потеря аппетита;
диарея;
судороги.

Отметим, что вирус, который все же не передается человеку, наносит огромный ущерб многочисленной популяции кошек на средиземноморском острове.
  • Сегодня, 07:20
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