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Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X

Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) готова оплатить любые расходы на судебные иски для несправедливо пострадавших от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе, передает ria.ru.

"Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений", - написал Маск в соцсети X.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В июле был проведен ребрендинг, логотип соцсети был сменен на X. Маск ранее заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться.

В ноябре Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа.
  • Сегодня, 07:24
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