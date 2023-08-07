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Приднестровцы вошли в тройку лучших чемпионата России по лёгкой атлетике
фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики
В Челябинске прошёл чемпионат России по легкой атлетике, на котором отметились два приднестровских копьеметателя.
Как сообщает Госслужба по спорту ПМР, тираспольчанин Николай Орлов завоевал серебряную медаль, метнув копьё на 78,18 метра, что стало его лучшим результатом в сезоне.
Его земляк Дмитрий Тарабин на третьем месте – 75,87 метра.
Титул чемпиона РФ защитил Борис Бездольный с результатом 84,06 метра.
- Сегодня, 11:01
- DTV
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