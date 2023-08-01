Тарифная политика на парковку в периметре Кишиневского международного аэропорта была пересмотрена. Новые тарифы вступят в силу 8 августа, сообщает noi.md
Ранее премьер-министр РМ Дорин Речан расценил решение аэропорта о повышении стоимости парковки как неправильное и потребовал его пересмотра.
Согласно заявлению, опубликованному учреждением, более 90% бенефициаров, большинство из которых являются гражданами Республики Молдова, смогут парковаться бесплатно или по старому тарифу 10 леев/час, передает protv.md
В то же время примерно 93% припаркованных автомобилей имеют максимальное время стоянки 3 часа.
Время для бесплатной парковки увеличено с 15 минут до 45 минут.