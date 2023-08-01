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Новые тарифы на парковку в аэропорте Кишинева

Новые тарифы на парковку в аэропорте Кишинева
фото: protv.md

Тарифная политика на парковку в периметре Кишиневского международного аэропорта была пересмотрена. Новые тарифы вступят в силу 8 августа, сообщает noi.md

Ранее премьер-министр РМ Дорин Речан расценил решение аэропорта о повышении стоимости парковки как неправильное и потребовал его пересмотра.

Согласно заявлению, опубликованному учреждением, более 90% бенефициаров, большинство из которых являются гражданами Республики Молдова, смогут парковаться бесплатно или по старому тарифу 10 леев/час, передает protv.md

В то же время примерно 93% припаркованных автомобилей имеют максимальное время стоянки 3 часа.

Время для бесплатной парковки увеличено с 15 минут до 45 минут.

Новые тарифы таковы:

первые 45 минут парковки бесплатно;

первые 3 часа – 10 леев в час;

с четвертого по 10-й час – 20 леев/час;

в первые 7 дней – 200 леев/день.

С 8-го дня — 400 леев/день.
  • Вчера, 19:49
  • DTV
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