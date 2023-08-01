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В Одесской области в ближайшее время откроют пляжи для отдыха

В Одесской области в ближайшее время откроют пляжи для отдыха

Качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже, сообщает edinaya-odessa.org

Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже, – написал Кипер.

Все пляжи, по словам руководителя ОВА, должны быть оборудованы защитными сетками, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи, имеющимися вблизи укрытий.

До 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесскому ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже.

Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех наших лучших в мире пляжей, – отметил Олег Кипер.
  • Сегодня, 09:07
  • DTV
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