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В России создали приложение для определения спелости арбузов

В России создали приложение для определения спелости арбузов

В Московском физико-техническом университете специалисты создали мобильное приложение для Android, которое определяет свежесть продуктов. Оно анализирует Wi-Fi-сигнал, пропущенный через овощи и фрукты, и сообщает пользователю степень их зрелости и спелости, передаёт iz.ru

Программа будет полезна, когда нужно, не нарушая целостность плода, понять его качество. Например, когда твердая кожура арбуза или дыни мешает увидеть их мякоть.

«Существуют физические и химические критерии спелости. В частности, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. При этом антенна — это компактный анализатор. Чтобы использовать ее для анализа свежести, нужно было создать соответствующую программу», — объяснил «Известиям» один из авторов новинки и руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

По его словам, антенны смартфонов очень чувствительны. Они могут фиксировать небольшие изменения параметров окружающей среды.

Дмитрий Филонов рассказал, что в дальнейшем приложение будет доработано и для других операционных систем.

Также в рамках программы «Приоритет 2030» ученые прорабатывают аналогичное решение для стационарных устройств в супермаркетах.

Они будут устанавливаться в отделах гастрономии и в режиме самообслуживания помогать покупателям определять качество продуктов.
  • Сегодня, 09:15
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