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13 тыс. жителей эвакуировали в Германии из-за бомбы времен Второй мировой

13 тыс. жителей эвакуировали в Германии из-за бомбы времен Второй мировой
фото: Global Look Press

Около 13 тыс. человек были срочно эвакуированы из своих домов в районе Дюссельдорфа на западе Германии после обнаружения американской бомбы, оставшейся со времен Второй мировой войны. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил The Brussels Times со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу, сообщили "Известия"

По данным журнала, бомба была обнаружена во время работ на территории, которая находится рядом с городским зоопарком. Снаряд весом 100 кг должны были обезвредить еще в ночь с воскресенья на понедельник.

Как сообщили на странице города в социальной сети Х (бывший Twitter), движение транспорта вблизи места проведения работ приостановлено.

Ранее, 14 апреля в Германии в Дрездене во время земляных работ в районе Фридрихштадт обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Потребовалась эвакуация 15 тыс. человек, в том числе постояльцев двух домов престарелых. Устройство весило 250 кг.

  • Сегодня, 09:27
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