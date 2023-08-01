Следственное управление города Тирасполя сообщило о завершении уголовного расследования в отношении 51-летней жительницы села Парканы, которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК ПМР
По материалам следствия:
Обвиняемая занималась предпринимательской деятельностью, являясь директором ООО «Эсми». Предприятие осуществляло реализацию продовольственной и алкогольной продукции в магазине «Винторг» в городе Бендеры.
Пользуясь расположением и доверительными к ней отношениями знакомых людей, в период с марта до середины ноября прошлого года предпринимательница брала у них в долг крупные денежные средства в валюте под предлогом закупки товара и развития бизнеса. При этом все долговые операции проводились на доверительных отношениях, без составления долговых обязательств (расписок). Обозначали лишь сроки возврата в устной форме.
По истечении оговоренного времени никто из кредиторов в последствии не вернул свои деньги.
В правоохранительные органы от восьми потерпевших поступили заявления о мошеннических действиях обвиняемой. Общая сумма похищенных у них обманным путём денежных средств, в рублях ПМР, превысила три миллиона восемьсот тысяч.
Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, кроме того, для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемой (дом и два автомобиля) наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.
Мошеннице грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.