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Ответственность для мошенницы

Ответственность для мошенницы

Следственное управление города Тирасполя сообщило о завершении уголовного расследования в отношении 51-летней жительницы села Парканы, которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК ПМР

По материалам следствия:

Обвиняемая занималась предпринимательской деятельностью, являясь директором ООО «Эсми». Предприятие осуществляло реализацию продовольственной и алкогольной продукции в магазине «Винторг» в городе Бендеры.

Пользуясь расположением и доверительными к ней отношениями знакомых людей, в период с марта до середины ноября прошлого года предпринимательница брала у них в долг крупные денежные средства в валюте под предлогом закупки товара и развития бизнеса. При этом все долговые операции проводились на доверительных отношениях, без составления долговых обязательств (расписок). Обозначали лишь сроки возврата в устной форме.

По истечении оговоренного времени никто из кредиторов в последствии не вернул свои деньги.

В правоохранительные органы от восьми потерпевших поступили заявления о мошеннических действиях обвиняемой. Общая сумма похищенных у них обманным путём денежных средств, в рублях ПМР, превысила три миллиона восемьсот тысяч.

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, кроме того, для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемой (дом и два автомобиля) наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Мошеннице грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
  • Сегодня, 09:53
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