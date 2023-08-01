Прокуратура предлагает внести ряд дополнений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики в целях сокращения количества объектов незавершенного строительства путем законодательного урегулирования вопросов, связанных с принудительным прекращением прав на земельные участки, предоставленные под цели размещения объектов незавершенного строительства, и их последующим отчуждением, сообщает newspmr.com
В настоящее время законодательно одним из оснований для принудительного прекращения прав на земельные участки является незавершение застройки земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в течение трех лет со дня принятия решения о его предоставлении, если более длительный срок не установлен разрешением на строительство.
«По результатам прокурорской плановой проверки соблюдения требований действующего законодательства уполномоченными органами в части предоставления земельных участков под цели строительства выявлено, что в настоящее время на территории республики имеется более тысячи зарегистрированных объектов незавершенного строительства», - отмечается в сопроводительной записке к законопроекту.
При этом установлено, что на практике уполномоченными органами власти в области регулирования земельных отношений на основании ходатайств (заявлений) заинтересованных лиц принимаются решения о предоставлении земельных участков под цели размещения объекта незавершенного строительства без каких-либо обременений по завершению его строительства.
«Правовым последствием принятия таких решений является невозможность уполномоченными органами государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере землепользования инициировать процедуру принудительного прекращения права в случае незавершения застройки такого земельного участка. Также данная практика не способствует завершению строительства данных объектов», - подчеркивается в сопровождении к документу.
Кроме того, согласно действующей редакции Земельного кодекса ПМР, земельный участок при его предоставлении из земель, находящихся в ведении органов государственной власти, местных органов власти, либо при приобретении прав на него по основаниям, может быть обременен условием начать и завершить застройку или освоение земельного участка в течение установленных сроков по согласованному в определенном порядке проекту. При этом, установление вышеуказанного обременения согласно данной нормы является правом уполномоченного органа власти в области регулирования земельных отношений, а не его обязанностью.
Вместе с этим установлено, что в решении уполномоченного органа о предоставлении земельного участка наряду с другими условиями должны быть указаны обременения и иные обязательства, которые землепользователь обязан исполнять при получении в пользование земельного участка (при наличии к тому оснований).
В связи с изложенным, законопроектом предлагается при предоставлении земельного участка под размещение объекта незавершенного строительства в решении уполномоченного органа в обязательном порядке обременять предоставляемые земельные участки условиями по завершению застройки или освоению земельного участка в течение установленных сроков по согласованному в определенном порядке проекту.
Также законопроектом предлагается установить возможность принудительного прекращения права на земельные участки в случае невыполнения обременений по завершению застройки или освоению земельного участка.