В Индии сообщили о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19.
Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом коронавируса под названием Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании. Об этом сообщает The Economic Times, пишет "Газета.ru"
В публикации отмечается, что штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон», впервые его обнаружили в марте 2023 года, а в июле впервые был выявлен в Великобритании.
Издание подчеркивает, что изначально штамм не вызывал опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения, а также ростом числа заразившихся.
Один из членов консорциума подчеркнул, что люди заболевали Eris в Индии происходило от случая к случаю, но пока беспокоиться не о чем.
По данным Министерства здравоохранения Индии, за прошедшие сутки в стране было выявлено 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.
До этого Всемирная организация здравоохранения в июле зафиксировала случаи заражения коронавирусом в 122 странах из 234, что составляет 52% от общего числа государств на Земле.
Субвариант штамма коронавируса "омикрон" - Eris (EG.5.1) - быстро распространяется в Великобритании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Independent.
Впервые Eris выделили в Великобритании 31 июля, а в данный момент Eris - второй по распространенности вариант коронавируса в этой стране, на него приходится 14,6% случаев COVID-19.
При этом в Великобритании отмечают увеличение числа случаев COVID-19: с 4 по 27 июля их общее количество возросло почти на 200 тыс.