Экспорт зерна с Украины в июле на фоне прекращения действия зерновой сделки упал в 1,4 раза, а доходы обвалились почти вдвое, следует из данных украинской таможни и минсельхоза, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно статистике министерства сельского хозяйства, Киев экспортировал в июле 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что меньше июньских объемов на 38%. Резко упали поставки на мировой рынок кукурузы — вдвое, до 1,1 миллиона тонн, вернувшись на прошлогодний уровень, также значительно уменьшился экспорт пшеницы — на треть, до 841 тысячи тонн.
Основное сокращение пришлось на экспорт через порты: если в июне через них отправлялось 3,1 миллиона тонн зерна, то в июле уже на 46,5% меньше — лишь 1,67 миллиона. В то же время на 6% выросли объемы поставок по железной дороге, фурами и паромами.
В результате доходы Украины от экспорта зерна упали в 1,9 раза — до 380,4 миллиона долларов с 712 миллионов месяцем ранее. Это также почти на 30 миллионов долларов меньше, чем Киев получил в июле 2022 года.
О приостановке зерновой сделки, известной также как "черноморская инициатива", было объявлено в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить ее, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.
Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.
Как сообщало ранее РИА Новости, Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский прогнозировал, что Киев в этом году недополучит из-за остановки зерновой сделки два миллиарда долларов валютной выручки.