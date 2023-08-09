12 лет лишения свободы – такой приговор был вынесен приднестровским судом военнослужащему, который пошел на сотрудничество с иностранными спецслужбами, информирует novostipmr.com
Все началось с сообщения, которое пришло в Инстаграм. Пришло оно солдату от некой девушки, которая представилась журналистом Ингой Пономаревой из, якобы, международного издания «Беллингкэт». Знакомство началось с переписки на общие темы.
«Симпатичная девушка, думал познакомиться, где-то погулять», - рассказал уже бывший солдат.
Но потом интернет-общение резко сменило направление.
«У меня несколько страниц в Instagram, - рассказывал солдат. - И старые, и новые. В профиле были военные фотографии. Из Суворовского училища, с парадов... И я так понял, что, судя по этим фотографиям, она, наверное, поняла, что я военнослужащий. И плюс при знакомстве я уточнял, что еще служу».
Девушку интересовала информация военного характера – копии приказов министра обороны и командиров воинских частей, сведения о местах дислокации и перемещениях войск.
Как отмечают в Министерстве государственной безопасности ПМР, компания «Беллингкэт» была основана в 2014 году британским журналистом Эллиотом Хиггинсом. Специализируется на журналистских расследованиях о зонах военных действий, используя метод анализа данных якобы из открытых источников. Издание сотрудничает с фондом Сороса, ЦРУ и агентством США по международному развитию. В 2022 году признана в России нежелательной организацией. На территории Приднестровья представители «Беллингкэт» ведут разведывательную деятельность с целью получения информации военного характера. Особенно их интересует аэродром в Тирасполе, склады вооружений, сведения о российском миротворческом контингенте.
«Денег она предложила 500 долларов в месяц, - рассказал бывший военнослужащий. - Я сразу понял, что это не на один раз. На месяц, а то и на три-четыре. И это все нужно человеку на постоянной основе».
Как сообщили в МГБ ПМР, военнослужащий передал «Инге Пономаревой» фотоснимки с территории воинских частей, при том делал он это осознанно, преследуя цель личного обогащения.
«Сделал две фотографии, на одной из которых был взвод военнослужащих, было одно видео опять же с минометами, непосредственно из части, где я служил, - признал бывший солдат. - Так получилось, что я выезжал с сослуживцами на центральные склады. Там попала и техника, то есть автоматизированная система охраны».
На своей странице в Инстаграме «Инга Пономарева» представляется журналистом и социологом из ПМР. У нее тысячи подписчиков. В основном – молодые люди в приднестровской военной форме.
«Для конспирации своей деятельности спецслужбы использовали фотоснимки Виктории Юнко, уроженки Украины, - рассказал сотрудник МГБ ПМР. - Известно, что данная гражданка обучалась во Львовском университете, обладает знаниями в области оперативно-розыскной деятельности и вполне вероятно, что может быть причастна к проведению интернет-вербовок, используя мессенджеры».
Впрочем, не факт, что за страницей в Инстаграме стоит именно она. В интернете можно притвориться любым человеком. Во всяком случае, в Телеграме лицо с той же самой картинки-аватарки выступает уже как Лиза Алексеева, она же Саша Работа, она же True Life. Случаи вербовки в воинских частях фиксировались неоднократно.
«Она хотела узнать про размещение личного состава, передвижение военной техники, положение в регионе, в стране, - рассказывает один из офицеров. - Я посмотрел на ее социальную сеть, она подписана на всю нашу армию. У нее там около трех тысяч подписчиков, и она, я так понимаю, всем подряд писала, кто ответит, чтоб хотя бы что-то зацепить».
Перед тем как вступить с потенциальной жертвой в контакт, вербовщики изучают как военнослужащего, так и его окружение, в том числе близких родственников. Прямо говорят, что хорошо осведомлены, пытаются запугать.
«Мне в Телеграм пришло сообщение "Привет" от некоей Инги Пономаревой, - рассказал другой офицер. - Она хотела пообщаться, проверить какие-то слухи, которые якобы ходят вокруг меня, якобы, и хотела удостовериться, так это или нет. Я сказал, что не знаю, о чем она говорит. Прошло минут 10-20, и мне присылают мои персональные данные - номер паспорта, дата рождения, место рождения, адрес прописки, ну и, соответственно, мой номер телефона. Она сказала: "Я знаю о вас все, и не надо здесь включать дурачка"».
Встречаться в реале «Инга» отказывается, 500 долларов соглашается перевести только через криптокошельки.
«При этом контроль за криптокошельками оставался за указанными лицами, завербованные лица не могут получить денежные средства без предоставления необходимой информации», - отметил один из оперативников МГБ ПМР.
В последнее время вербовщики сменили тактику.
«Они информируют военнослужащих и население, что у них имеется информация, достаточно весомая и интересная, но для ее получения необходимо выйти в личную переписку, - рассказал один из оперативников МГБ - Создают другие аккаунты, другие имена, новые платформы в сети интернет. Они зарегистрированы на сайтах знакомств. Выявлена их активная деятельность в группах, в которых продается военная атрибутика, военные вещи, тактическое обмундирование. Там они также проводят поиск жертв. Используют массовость в расчете на то, что из ста хотя бы двое-трое в любом случае будут с ними сотрудничать».
Приднестровье всегда находилось под пристальным наблюдением иностранных спецслужб. Тем более пристальное внимание оказывается ему сейчас, в нынешней напряженной обстановке.
«После развала СССР здесь были большие усилия сосредоточенны разными спецслужбами, и прежде всего это, конечно, Молдова, Румыния, западники, - считает политолог, депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов. - Для того чтобы максимально получить объем информации и о государственной структуре, и о военном потенциале, и, конечно, о наших союзниках, прежде всего россиянах. Но последние пару лет, особенно после смены власти в Республике Молдова, это все активизировалось. В настоящее время работа идет именно для того, чтобы подмять Приднестровье, обрушить государственность, задавить и заставить принять условия фактической капитуляции».
Как избежать вербовки? По мнению специалистов, важны прежде всего три вещи - бдительность, моральная сознательность и самоконтроль.
«Если конкретно какой-то человек чувствует, что что-то происходит не так, что к нему слишком настойчиво обращаются с какой-то просьбой, пытаются втянуть в какую-то деятельность, он еще может и не понимать, противоправна она, не противоправна, но это может где-то настораживать. Надо думать о том, чтобы не нанести вред прежде всего семье своей и себе тоже», - говорит ветеран органов госбезопасности Валерий Юневич.
Если вы попали в такую ситуацию, стали жертвой вербовки вообще и через интернет в частности, то единственный способ избежать ответственности – проинформировать органы государственной безопасности. Телефон доверия МГБ ПМР: 0 (533) 5-70-70.