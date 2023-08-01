На начало августа 2023 года молдавское Агентство занятости населения предлагало 11 731 вакансию. Согласно предоставленной информации, больше всего рынок труда испытывает нехватку силовиков.
Так, в числе представленных вакансий — офицер в области общественного порядка и госбезопасности (215), следователь (167), сотрудник уголовного розыска (148), офицер пограничной охраны (137), передает mybusiness.md
Также вакантны места в сфере медицины и фармацевтики: врач-специалист (98), медсестра-специалист (48), врач общей медицины (33), врач семейной медицины (32), фармацевт (29).
Нехватку специалистов испытывают и в государственных учреждениях (224 предложения).
Требуются работники с высшим и средним специальным образованием (2 812 вакансий), это 24% от общего числа.
Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих Агентство занятости предлагает 8 919 рабочих мест (76% от общего количества вакансий).