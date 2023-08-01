В августе «Газпром» снова бьет рекорды поставок газа по европейской нитке «Турецкого потока». Поток идет с превышением проектной мощности.
4 августа поставки по европейской нитке «Турецкого потока» установили новый рекорд. На пункте Странджа 2/Малкочлар на турецко-болгарской границе зафиксировали транзит более 51 млн кубометров. В предыдущие дни поставки шли на уровне выше 50 млн кубометров и били все предыдущие рекорды, пишет mybusiness.md
Ранее максимального среднего уровня европейская нитка черноморского газопровода, запущенного в 2020 году, достигла в июле — 44 млн кубометров сутки. Но август за шесть суток показал еще более высокие результаты — 50,2 млн кубометров в сутки.
Дополнительные объемы идут через Болгарию в Венгрию и Украину, очевидно, для Молдовы. Европейские трейдеры перепродают Кишиневу российский газ, а Будапешт получает по свопу (обмену) азербайджанские объемы.
Как заявил глава министерства энергетики Молдовы Виктор Парликов на встрече с журналистами в рамках Академии экономической журналистики Европейской бизнес ассоциации, в планах властей до 1 октября обеспечить запас газа в размере 450 млн кубометров газа и хранить его в Украине. В настоящее время средняя цена закупаемого газа составляет около $400 за одну тыс. кубометров.
«В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища», — написал глава МИД в одной из соцсетей. В июне MVM и азербайджанская SOCAR подписали контракт на поставку 100 млн кубометров до конца года. Ожидается, что в следующие годы поставки вырастут до 1−2 млрд кубометров.
Рост поставок по европейской нитке «Турецкого потока» вывел общий экспорт российского трубопроводного газа в Европу выше 93 млн кубометров в сутки. Украинский транзит остается стабильным — на среднем уровне 43−44 млн кубометров.